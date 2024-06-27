«Рубин» обыграл «КАМАЗ» в первом товарищеском матче на сборах

Фото: Максим Платонов

Казанский «Рубин» победил «КАМАЗ» со счетом 2:1 в первом контрольном матче на сборах в Казани. Первый тайм товарищеского матча между футбольными клубами «Рубин» и «КАМАЗ» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Николай Ермолаев.

Во втором тайме хозяева смогли отыграться благодаря голу полузащитника Марата Апшацева. Однако нападающий «Рубина-2» Даниил Моторин отправил победный мяч в сетку ворот «КАМАЗа», установив окончательный счет в матче.

Также в составе домашней команды дебютировали два новых голкипера — Артур Нигматуллин и Евгений Ставер. Оба они сыграли по тайму.