Азиз Замалиев: «Чемпионат по футболу стал символом объединения Африки»

Фото: предоставлено Федерацией фиджитал-спорта РТ

В Казани недавно состоялся уникальный турнир по фиджитал-футболу среди африканских студентов, обучающихся в ведущих вузах города. В соревнованиях приняли участие около 30 студентов.

Ежегодный кубок турнира, который будет переходить от победителя к победителю, в этом году разыграли студенты Казанского федерального университета (КФУ), Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ), Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) и Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ). Однако некоторые вузы не успели подать заявки на участие.

Организаторами турнира выступили Российско-Африканский Союз и Федерация фиджитал спорта Татарстана. Особенность турнира заключалась в его формате, объединяющем традиционный футбол и киберспорт. Участники соревновались как в видеоигре, так и на реальном футбольном поле, демонстрируя свои навыки в обоих направлениях.

Президент Российско-Африканского Союза Азиз Замалиев отметил важность этого мероприятия: «Турнир стал символом единства и потенциала Африки. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается континент, такие события показывают огромные возможности для развития и роста. Россия поддерживает эти начинания, и мы верим, что наши усилия будут оценены и сохранены в памяти африканских студентов».

Этот турнир по фиджитал-футболу не только дал возможность участникам проявить свои спортивные и виртуальные навыки, но и укрепил культурные связи между Россией и Африкой, подчеркнув важность взаимной поддержки и сотрудничества.