МОК допустил к участию в Олимпиаде в Париже нескольких российских спортсменов

Международный олимпийский комитет обновил список допущенных к Олимпийским играм 2024 года российских спортсменов, передает «Интерфакс». В их числе оказались теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также другие спортсмены.



— Допущенные и приглашенные спортсмены с российским паспортом: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, — говорится в сообщении на сайте МОК.



Всего для России было выделено восемь квот — четыре женских и четыре мужских.

Напомним, на Олимпиаде в Париже выступит уроженка Татарстана теннисистка Вероника Кудерметова.