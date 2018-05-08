Ким Чен Ын обозначил условие, при котором КНДР откажется от ядерного оружия

КНДР готова отказаться от ядерного оружия при условии, если заинтересованные стороны перестанут проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.



«Нужно, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости обладать ядерным оружием, а денуклеаризация станет достижима», — цитирует Ким Чен Ына «Синьхуа».

Отмечается, что КНДР надеется на выстраивание доверительных отношений с США посредством диалога.

Ранее в МИД Северной Кореи заявили, что США нагнетают напряженность в регионе.

Напомним, 21 апреля КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний. Позже стало известно, что Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае 2018 года и продемонстрировать этот процесс Южной Корее, пригласив журналистов и экспертов.