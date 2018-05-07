КПРФ отказалась поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера

КПРФ не планирует поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Об этом заявил зампредседатель фракции Николай Коломейцев.

«Нет, мы за две недели решение не меняем», — цитирует «РИА Новости» Коломойцева.

Отмечается, что фракция была недовольна докладом Медведева по итогам шести лет работы правительства.

«Пока можно говорить только об оценке той работы, которая проведена правительством прошлого состава… Оценки весьма негативные», — отметил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Напомним, Госдума рассмотрит кадровый вопрос на пленарном заседании 8 мая.