Мэр Саранска призвал чиновников работать без выходных

Мэр Саранска Петр Тултаев призвал чиновников города, которые задействованы в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, работать без выходных.



«Военное положение в администрации никто не отменял. Выходные дни — не для нас. С 7.00 и до окончания светового дня все должны быть на объектах. Все работаем!» — сказал он.

По его словам, сейчас все сотрудники администрации должны пристальнее следить за ходом строительства объектов к мундиалю, пишет «ФедералПресс».

Ранее глава Мордовии Владимир Волков заявил, что вся инфраструктура Саранска и «Мордовии Арены», построенной к чемпионату мира по футболу — 2018, должна быть готова к 16 мая.