Допдоходы от нефти принесут в федеральный бюджет более 320 миллиардов рублей

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2018 года в размере 320,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.



Отмечается, что дополнительный доход связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. При этом в апреле фактические допдоходы оказались на 2,2 млрд рублей выше прогноза министерства.

В ведомстве также уточнили, что планируют с 10 мая по 6 июня покупать на внутреннем рынке валюту на 16,1 млрд рублей в день. Суммарно на эти цели направят 322,8 млрд рублей.

Напомним, собираемость налогов в федеральный бюджет России по-прежнему зависит от нефтегазового сектора. По этой причине почти половина всех собираемых налогов приходится всего на три региона РФ. Подробнее — в материале «Реального времени».

