В честь Дня Победы ветераны получат по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Отмечается, что выплаты получат граждане Российской Федерации, проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Напомним, в Татарстане в 2018 году отремонтируют 23 квартиры одиноких участников Великой Отечественной войны, более 4 тысяч участников войны и вдов получат продуктовые наборы.