В честь Дня Победы ветераны получат по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что выплаты получат граждане Российской Федерации, проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.
Напомним, в Татарстане в 2018 году отремонтируют 23 квартиры одиноких участников Великой Отечественной войны, более 4 тысяч участников войны и вдов получат продуктовые наборы.ОбществоВласть
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