К Дню Победы ветеранам РТ отремонтируют 23 квартиры и подарят продукты
В 2018 году отремонтируют 23 квартиры одиноких участников Великой Отечественной войны, более 4 тысяч участников войны и вдов получат продуктовые наборы. Об этом рассказали сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.
Отмечается, что 20 апреля в поликлиниках города завершился ежегодный комплексный медосмотр ветеранов войны и приравненных к ним по льготам лиц.
Так, за прошедший год в стационарах пролечено более 2,5 тыс. человек.
Ранее стало известно, что в 2018 году в Татарстане 32 ветерана Великой Отечественной войны получат новые квартиры. На это из бюджета выделили 42,67 млн рублей.ОбществоВласть Татарстан
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