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К Дню Победы ветеранам РТ отремонтируют 23 квартиры и подарят продукты

11:48, 23.04.2018
К Дню Победы ветеранам РТ отремонтируют 23 квартиры и подарят продукты
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В 2018 году отремонтируют 23 квартиры одиноких участников Великой Отечественной войны, более 4 тысяч участников войны и вдов получат продуктовые наборы. Об этом рассказали сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.

Отмечается, что 20 апреля в поликлиниках города завершился ежегодный комплексный медосмотр ветеранов войны и приравненных к ним по льготам лиц.

Так, за прошедший год в стационарах пролечено более 2,5 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в 2018 году в Татарстане 32 ветерана Великой Отечественной войны получат новые квартиры. На это из бюджета выделили 42,67 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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