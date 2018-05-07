Министр молодежного развития Ульяновской области ушла в отставку

Министр молодежного развития Ульяновской области Оксана Солнцева покинула свой пост. Уход главы ведомства предположительно связан с недавним увольнением заместителя председателя облправительства Сергея Кузьмина, отвечавшего в том числе и за молодежную политику.



Как сообщает ulgrad.ru, Солнцева ушла по собственному желанию. Чиновница пробыла в должности меньше года — она была назначена в июне 2017-го, когда минмолодежи было воссоздано в виде отдельного ведомства.

Освободившееся кресло министра может занять руководитель молодежного правительства Ульяновской области Мария Рогаткина.

Ранее «Реальное время» писало, что в Ульяновской области могут появиться три новых министерства.