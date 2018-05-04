В Ульяновской области могут появиться три новых министерства

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на аппаратном совещании в четверг предложил создать три новых министерства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

«Губернатор распорядился проработать задачи, численность штатов новых министерств: межрегионального сотрудничества, «зеленой экономики» и семейных отношений», — цитирует Гончарука «Интерфакс».

Когда министерства будут сформированы, пресс-секретарь Сергея Морозова не уточнил.



Вместе с тем он добавил, что в настоящее время в правительстве действует управление по привлечению инвестиций, однако планируется, что сотрудники нового министерства межрегионального сотрудничества займутся вопросами взаимодействия Ульяновской области с другими регионами и странами.

Напомним, что в конце апреля глава Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ «О Губернаторской премии имени Владимира Ильича Ленина».