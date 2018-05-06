Баффетт предсказал, что США и Китай будут сверхдержавами долгое время

США и Китай будут двумя сверхдержавами в мире в течение очень долгого времени. Об этом заявил глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт.

«США и Китай будут двумя сверхдержавами в мире, с точки зрения экономики и в других сферах в течение очень долгого времени», — приводит его слова Reuters.

По его словам, у стран много «общих интересов», при этом между странами «как и между любыми двумя крупными экономическими структурами, иногда будут наступать моменты напряженности».

Ранее СМИ сообщили, что США разрабатывают новые торговые меры против Китая. Подробно о торговой войне между странами — в материале «Реального времени».