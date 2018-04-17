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СМИ: США разрабатывают новые торговые меры против Китая

07:36, 17.04.2018
СМИ: США разрабатывают новые торговые меры против Китая
Фото: pixabay.com

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых мер в торговой сфере в отношении КНР в связи с тем, что китайские власти затрудняют работу американских технологических компаний.

В аппарате представителя США на торговых переговорах готовят документ, в котором приводились бы претензии американской стороны на этот счет, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. США обвиняют КНР в том, что власти страны несправедливо ограничивают возможности американских технологических компаний в Китае.

Отмечается, что пока не решено, будет ли документу дан ход.

Подробно о торговой войне между США и КНР — в материале «Реального времени».

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