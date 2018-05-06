Сегодня в Татарстане ожидаются кратковременные дожди и +24

В воскресенье, 6 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, утром и днем в отдельных районах с грозой.

Ветер южный умеренный, утром и днем местами сильный с порывами до 18 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +16°С до +21°С, на крайнем западе и юго-западе до +24°С.

В Казани днем ожидается от +18°С до +21°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +16°С до +18°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре 6 мая.

