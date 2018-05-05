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МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре 6 мая

16:20, 05.05.2018
МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре 6 мая
Фото: pixabay.com

МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 4.00 до 18.00 6 мая.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в воскресенье утром и днем ожидается гроза и усиления южного ветра порывами до 15-18 м/с.

Напомним, сегодня в Татарстане без осадков, воздух днем прогреется до +17 градусов.

Общество Татарстан
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