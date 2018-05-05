На акции в Москве задержали Навального

В Москве на акции протеста «Он нам не царь» задержали политика Алексея Навального.

Это произошло на Пушкинской площади, передает «Коммерсант». Незадолго до начала акции политик рассказал, что ночевал не дома, чтобы избежать слежки.

Ранее стало известно, что в Дербышках начался митинг активистов Алексея Навального «Он нам не царь».

Митинги запланированы сегодня в 90 городах по всей стране. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах мероприятия не санкционированы. Среди целей акции политик называл борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram.