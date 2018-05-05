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В Дербышках начинается митинг активистов Навального

12:20, 05.05.2018
В Дербышках начинается митинг активистов Навального
Фото: realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

В Дербышках начинается митинг активистов Алексея Навального «Он нам не царь».

Как сообщил корреспондент «Реального времени», координатор штаба Навального в Казани Эльвира Дмитриева уже на сцене.

Митинги запланированы сегодня в 90 городах по всей стране. В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах мероприятия не санкционированы. Среди целей акции политик называл борьбу с коррупцией, бедностью и неравенством, а также протест против блокировки Telegram.

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