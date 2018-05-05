Транспортники Уфы изменили маршруты троллейбусов из-за ремонта дорог

Сегодня, 5 мая, в Уфе изменится ряд маршрутов троллейбусов. Ограничения вводятся из-за ремонта дороги на улице Космонавтов.

Четыре маршрута будут объезжать участок улицы от Комарова до Первомайской с утра субботы по вечер воскресенья, передает «Башинформ».

С 8.00 5 мая и до 24.00 6 мая изменятся маршруты следующих троллейбусов:

№1 «Монумент Дружбы — Бульвар Славы»;

№13 «Мкр-н Белореченский — Троллейбусное депо №1»;

№22 «Ледовый дворец «Уфа-Арена» — Бульвар Славы».

Движение маршрута №4 «Троллейбусное депо №2 — Северный автовокзал» будет приостановлено.

Ранее блогер Илья Варламов раскритиковал власти Уфы за подход к общественному транспорту.