Бречалов: разделение «Ижавиа» и аэропорта завершится осенью

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что разделение АО «Ижавиа» на авиакомпанию и аэропорт завершится осенью 2018 года. При этом губернатор подчеркнул, что правительство региона готово сотрудничать с другими авиакомпаниями уже сейчас.

«В частности, провели большую работу с Аэрофлотом. Эксперты авиакомпании определили для нас ряд задач, с которыми, уверен, мы справимся в ближайшее время», — написал Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

О планах по разделению «Ижавиа» руководитель республики объявил 12 января 2018 года во время визита в республику вице-премьера российского правительства Аркадия Дворковича и министра транспорта России Максима Соколова. По словам господина Бречалова, компании удалось добиться существенного прироста по количеству перевозимых пассажиров, что сделало ее интересной для инвесторов.

Напомним, что претензии по поводу того, что одна и та же компания в регионе выполняет перевозки и выступает оператором аэропорта высказало республиканское управление ФАС.