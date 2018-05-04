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Экс-министр культуры Пермского края стал директором школы

14:29, 04.05.2018
Экс-министр культуры Пермского края стал директором школы
Фото: скриншот видео youtube.com

Игорь Гладнев, до января 2017 года возглавлявший министерство культуры Пермского края, стал директором школы № 41 в Перми. Эту информацию подтвердили источники, близкие к минкульту, а также в приемной директора школы.

Школа № 41 находится в Свердловском районе Перми, в микрорайоне Краснова. Обязанности директора школы до назначения Гладнева исполнял Сергей Важенин, передает «Коммерсант».

В прошлом году бывший министр пытался трудоустроиться на должность директора пермского ТЮЗа, но переговоры закончились безрезультатно.

Напомним, что в апреле министерство культуры Пермского края возглавил Вячеслав Торчинский, до этого занимавший пост начальника департамента культуры и молодежной политики.

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