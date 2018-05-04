Правительство РФ предложило штрафовать за оборот «санкционки»

Кабмин России внес в Госдуму законопроект, который предлагает штрафовать за нарушение запрета на торговлю санкционными товарами.



Законопроект предлагает установить штрафы в 3—5 тыс. рублей для физических лиц, 30—50 тыс. рублей для должностных и 70—100 тыс. рублей для юридических лиц. Также у нарушителей будут конфисковывать товар.

Оборот товара — это его перевозка по территории страны, хранение, переработка, маркировка и использование для производственных нужд и совершение с ним сделок.