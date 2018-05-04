Правительство РФ предложило штрафовать за оборот «санкционки»
Кабмин России внес в Госдуму законопроект, который предлагает штрафовать за нарушение запрета на торговлю санкционными товарами.
Законопроект предлагает установить штрафы в 3—5 тыс. рублей для физических лиц, 30—50 тыс. рублей для должностных и 70—100 тыс. рублей для юридических лиц. Также у нарушителей будут конфисковывать товар.
Оборот товара — это его перевозка по территории страны, хранение, переработка, маркировка и использование для производственных нужд и совершение с ним сделок.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
«Реальное время» также осуждает любые формы притеснения журналистов, призывает депутатов разобраться в случившемся, а до того момента будет маркировать все новости из Госдумы специальной справкой о скандале со Слуцким.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым