МИД России заявил о трех главных обманах Лондона в деле Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала три главных обмана Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.



По ее словам, первым было вранье правительства Терезы Мэй о стране-изготовителе отравляющего вещества. Вторым — якобы наличие у РФ мотива для отравления скрипалей. Третьим — что «Новичок» производится только в России.

«Так будет и со всем остальным враньем Лондона», — закончила пост Захарова.

Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергала эти заявления. Однако выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылке российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально — и выслала представителей дипмиссий других стран.