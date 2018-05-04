Земан: «Новичок» производился и хранился в Чехии
Президент Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество А-234 («Новичок») производилось и складировалось в Чехии.
«Вывод заключается в том, что в нашей стране «Новичок» был произведен и испытан, пусть и в малых количествах, а затем уничтожен. Будет лицемерием притворяться, что такого не было», — цитирует RT президента.
Ранее служба безопасности информации Чехии по заданию Земана подготовила отчет, где говорится, производилось ли в стране вещество, которым мог быть отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
Напомним, что ОЗХО подтвердила использование газа «Новичок» при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако исследовательский центр в Швейцарии заявил, что при отравлении использовалось вещество BZ, состоявшее на вооружении США и Британии.
Справка
5 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
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