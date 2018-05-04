Земан: «Новичок» производился и хранился в Чехии

Президент Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество А-234 («Новичок») производилось и складировалось в Чехии.



«Вывод заключается в том, что в нашей стране «Новичок» был произведен и испытан, пусть и в малых количествах, а затем уничтожен. Будет лицемерием притворяться, что такого не было», — цитирует RT президента.

Ранее служба безопасности информации Чехии по заданию Земана подготовила отчет, где говорится, производилось ли в стране вещество, которым мог быть отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

Напомним, что ОЗХО подтвердила использование газа «Новичок» при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако исследовательский центр в Швейцарии заявил, что при отравлении использовалось вещество BZ, состоявшее на вооружении США и Британии.