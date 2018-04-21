СМИ: в Великобритании идентифицировали ключевых подозреваемых по делу Скрипалей

Британские правоохранительные органы определили ключевых подозреваемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

По данным газеты Telegraph, британские власти считают, что покушение на Скрипалей выполнила группа, контролируемая российским правительством.

На данный момент полиция пытается возбудить дело против «лиц, представляющих интерес следствия, которые, предположительно, вернулись в Россию».

Ранее СК РФ обнародовал первые результаты расследования отравления Скрипалей.

Справка

4 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.

Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.