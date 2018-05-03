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Пашиняна повторно выдвинули на пост премьер-министра Армении

18:43, 03.05.2018
Пашиняна повторно выдвинули на пост премьер-министра Армении
Фото: скриншот видео youtube.com

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян повторно выдвинут на пост премьер-министра страны. Об этом сообщили в пресс-службе Национального собрания республики.

«Кандидатом на должность премьер-министра выдвинут Н.Пашинян. Кандидатура выдвинута более 1/3 от общего числа депутатов НС РА», — говорится в сообщении парламента.

1 мая Национальное собрание (парламент) Армении не смогло назначить главу оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Против проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении. Повторные выборы пройдут через неделю, 8 мая.

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