Пашиняна повторно выдвинули на пост премьер-министра Армении

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян повторно выдвинут на пост премьер-министра страны. Об этом сообщили в пресс-службе Национального собрания республики.

«Кандидатом на должность премьер-министра выдвинут Н.Пашинян. Кандидатура выдвинута более 1/3 от общего числа депутатов НС РА», — говорится в сообщении парламента.

1 мая Национальное собрание (парламент) Армении не смогло назначить главу оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Против проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении. Повторные выборы пройдут через неделю, 8 мая.