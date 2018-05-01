Парламент Армении не смог назначить Никола Пашиняна премьер-министром

Национальное собрание (парламент) Армении не смогло назначить главу оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны.

За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Против кандидатуры Пашиняна голоса отдали депутаты правящей Республиканской партии Армении, пишет «РИА Новости».

Согласно конституции Армении, через семь дней должны быть проведены новые выборы премьер-министра. Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а как минимум одна треть от общего числа депутатов. Если премьер-министр вновь не будет избран, то парламент автоматически распустят.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении.