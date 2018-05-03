Супруга Леонова увеличила свой годовой доход в 10,5 раз до 4,4 млн рублей

Супруга министра по делам молодежи и спорту Татарстана Владимира Леонова в 2017 году задекларировала доход в размере 4,42 млн рублей, что на 4 млн рублей больше, чем годом ранее.

Сам Леонов за прошлый год заработал 3,66 млн рублей, что на 650 тысяч больше, чем по итогам 2016 года.

Судя по декларации, транспортных средств у Леонова и его супруги нет. В долевой собственности у министра и его жены находится квартира площадью 183 кв. м. Ей также принадлежит дачный дом на 221,7 кв. м и квартира на 35,6 кв. м.

