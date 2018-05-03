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Супруга Леонова увеличила свой годовой доход в 10,5 раз до 4,4 млн рублей

13:43, 03.05.2018 1
Супруга Леонова увеличила свой годовой доход в 10,5 раз до 4,4 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Супруга министра по делам молодежи и спорту Татарстана Владимира Леонова в 2017 году задекларировала доход в размере 4,42 млн рублей, что на 4 млн рублей больше, чем годом ранее.

Сам Леонов за прошлый год заработал 3,66 млн рублей, что на 650 тысяч больше, чем по итогам 2016 года.

Судя по декларации, транспортных средств у Леонова и его супруги нет. В долевой собственности у министра и его жены находится квартира площадью 183 кв. м. Ей также принадлежит дачный дом на 221,7 кв. м и квартира на 35,6 кв. м.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:22
    Как же мы безгранично рады успехам энергичных и предприимчивых супружниц наших благородных чиновников! Никто ведь и не сомневается, в том, что они денно и нощно не щадя живота своего пребывают в непосильных и праведных трудах! Мэнге Тау
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