Новый министр образования РТ отчитался о доходе в 3,7 млн рублей

Министр образования РТ Рафис Бурганов по итогам 2017 года задекларировал доход в 3,7 млн рублей. Это на 400 тыс. больше, чем сумма по итогам 2016 года. Отметим, что его супруга увеличила доход на 777,6 тыс. рублей — до 6,4 млн рублей.



Движимого имущества в активе семьи нет. Зато на каждого записано по земельному участку и жилому дому. Министр владеет землей в 1,3 тыс. кв. м и домом на 195,6 «квадратов». Его спруге принадлежит участок в 1 тыс. кв. м ровно и дом на 177,8 кв. метров.

21 декабря Минниханов подписал указ о назначении Бурганова министром образования Татарстана. Бурганов сменил на этом посту Энгеля Фаттахова.

