Казанский суд не пустил Швецова-младшего в храм и на работу

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До 9 июля продлил сегодня срок домашнего ареста директору компании «Союздорстрой 10» Владимиру Швецову-младшему Советский райсуд Казани. Сыну бывшего вице-премьера РТ не удалось добиться послабления даже по части прогулок, передает журналист «Реального времени» из суда.

С ходатайством о продлении ареста Швецову-младшему, обвиняемому в причастности к двум эпизодам хищений, в суд обратился Следком по РТ. На заседании было объявлено, что расследование вышло на финишную прямую и в ближайшие месяцы фигуранту будет предъявлено окончательное обвинение. При этом следователь Ильнар Гайнуллин не исключил появления новых эпизодов в отношении обвиняемого.

Старший помощник прокурора Советского района Искандер Нургалиев ходатайство полностью поддержал.

Сам Владимир Швецов просил суд снять с него ограничения. Говорил, что до избрания этой меры пресечения никаких попыток скрыться не предпринимал, а за полгода с ним были проведены лишь два следственных действия. По словам обвиняемого, пребывание под домашним арестом привело к срыву контрактов и нарушило трудовую деятельность его компании: «Коллектив уволился. Остались считанные сотрудники, которых я вынужден содержать за счет личных средств. Начинается новый строительный сезон. Прошу отпустить… Надо работать».

Адвокат Ринат Вильданов упрекал следствие в неэффективной работе и отсутствии оснований для продления домашнего ареста Швецову на срок свыше шести месяцев. Защитник подчеркнул: все 7 приобщенных к ходатайству следствия протоколов допросов датированы еще ноябрем 2017 года. В то же время Вильданов просил суд, в случае согласия с ходатайством следствия, увеличить время и территорию прогулок домашнего арестанта — разрешить ему посещать православный храм.

Сам Швецов пояснил, что ближайший храм находится на расстоянии 1-1,5 км от его дома, а по условиям домашнего ареста покидать территорию двора ему запрещено.

Следователь, с одной стороны, не возражал против походов на исповедь и молитву, а с другой — просил суд сохранить все ранее наложенные судом ограничения.

Суд решил оставить Швецова-младшего под домашним арестом и на прежних условиях — с правом на ежедневные двухчасовые прогулки во дворе частного дома.

Напомним, под домашним арестом обвиняемый находится с ноября прошлого года. К уголовной ответственности также привлекаются его сестра Эллина Шайер и отец Владимир Швецов, бывший вице-премьер Татарстана.