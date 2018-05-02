Минфин США на месяц продлил срок продажи активов En+, «Русала» и ГАЗ

Министерство финансов США на месяц продлило срок, в течение которого американские инвесторы должны продать ценные бумаги российских компаний En+, «Русал» и ГАЗ, попавших в санкционные списки. Об этом говорится в документе Управления контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина.

Изначально инвесторы должны были продать активы до 7 мая. Теперь этот срок изменили до 6 июня.

Напомним, 6 апреля Минфин США включил в санкционный список 38 россиян и российских компаний, в том числе «Русал» и En+ Group Олега Дерипаски.



Затем США выразили готовность снять ограничения с «Русала», если его совладелец Олег Дерипаска откажется от части активов компании и контроля над ней. Это повлияло на капитализацию компании — за два дня она выросла на 122 млрд рублей. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, целью санкций был не «Русал», а его владельцы.