Лондонская биржа приостановит торговлю бумагами En+ Group Олега Дерипаски

Лондонская фондовая биржа (LSE) с 2 мая приостановит торговлю глобальными депозитарными расписками компании En+ Group.

В сообщении LSE говорится, что биржа продолжит следить за ситуацией вокруг компании.



В начале апреля США ввели санкции в отношении некоторых российских предпринимателей и связанных с ними компаний. В этот список попали бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемые им компании En+ Group, «Группа ГАЗ» и UC Rusal.



Ранее Олег Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров.