Лондонская биржа приостановит торговлю бумагами En+ Group Олега Дерипаски
Лондонская фондовая биржа (LSE) с 2 мая приостановит торговлю глобальными депозитарными расписками компании En+ Group.
В сообщении LSE говорится, что биржа продолжит следить за ситуацией вокруг компании.
В начале апреля США ввели санкции в отношении некоторых российских предпринимателей и связанных с ними компаний. В этот список попали бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемые им компании En+ Group, «Группа ГАЗ» и UC Rusal.
Ранее Олег Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров.ЭкономикаФинансы
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