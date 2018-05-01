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Лондонская биржа приостановит торговлю бумагами En+ Group Олега Дерипаски

17:21, 01.05.2018
Лондонская биржа приостановит торговлю бумагами En+ Group Олега Дерипаски
Фото: pixabay.com

Лондонская фондовая биржа (LSE) с 2 мая приостановит торговлю глобальными депозитарными расписками компании En+ Group.

В сообщении LSE говорится, что биржа продолжит следить за ситуацией вокруг компании.

В начале апреля США ввели санкции в отношении некоторых российских предпринимателей и связанных с ними компаний. В этот список попали бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемые им компании En+ Group, «Группа ГАЗ» и UC Rusal.

Ранее Олег Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров.

ЭкономикаФинансы
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