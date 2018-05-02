Украина ввела новые санкции против РФ, аналогичные американским

Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении России. Ограничения синхронизированы с списком Министерства финансов США, который был опубликован 6 апреля.

Санкции вводятся по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на 3 года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, сообщили в пресс-службе СНБО.

Кроме того, санкции введены в отношении лиц, «причастных к информационной и киберагрессии» против Украины, к «противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России», а также против депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

Сегодня президент Украина Петр Порошенко заявил, что против РФ будут введены новые санкции из-за дела Скрипаля и выборов в Крыму.