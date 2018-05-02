Порошенко заявил о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипаля и выборов в Крыму

Украина введет новые санкции в отношении России. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся с координацией санкций США против граждан и юридических лиц России», — сказал президент.

По его словам, введение санкций связано «с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании» и с выборами президента России на территории Крыма, передает RT.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет санкции против российских бизнесменов.