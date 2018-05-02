В Ереване протестующие перекрыли входы в несколько министерств

Демонстранты в Ереване перекрыли входы в министерства образования и науки, диаспоры и некоторые другие. Об этом сообщает Sputnik Армения с места событий.

Протестующие устроили сидячую акцию у министерств. Также проходы заблокированы автомобилями. Полицейские пытаются заставить демонстрантов уйти.

Кроме того, участники акции протеста начали сидячую забастовку у здания мэрии второго по величине города Армении — Гюмри, а также перекрыли дорогу Гюмри — Бавра.

Ранее жители армянского села Паракар под Ереваном перекрыли автотрассу в международный аэропорт «Звартноц». С раннего утра в Ереване перекрыты несколько автодорог, а также ряд автотрасс в республике. Это произошло после того, как Национальное собрание (парламент) Армении не смогло назначить главу оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны.