В Ереване протестующие перекрыли трассу в аэропорт и несколько автодорог

Жители армянского села Паракар под Ереваном перекрыли автотрассу в международный аэропорт «Звартноц» и несколько дорог. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пассажиры вынуждены пешком с чемоданами идти к аэропорту. При этом силовики не мешают протестующим. К ним также присоединились учащиеся местной школы.

Как сообщает агенство, с раннего утра в Ереване перекрыты ряд автодорог, а также ряд автотрасс в республике.



Накануне Национальное собрание (парламент) Армении не смогло назначить главу оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Против проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении. Повторные выборы пройдут через неделю.