Компания Gibson, производящая гитары, объявила о банкротстве

Фото: commons.wikimedia.org / ソ ー ニ ャ

Американская компания Gibson, выпускающая гитары под одноименным брендом, объявила о банкротстве.

Долги производителя составляет около 500 млн долларов. Согласно планам о реструктуризации, он возьмет в долг еще 150 млн.



В рамках процедуры банкротства некоторые из кредиторов станут собственниками Gibson. Из числа акционеров компании выйдет исполнительный директор Генри Юшкевич, пишет «Медуза» со ссылкой на Bloomberg. Он пришел к руководству в 1986 году.

Gibson была основана в конце XIX века. Одной из самых знаменитых гитар, выпускаемой компанией, является Les Paul в разных вариациях.