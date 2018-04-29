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Роспотребнадзор усилит контроль за качеством молочной продукции

23:23, 29.04.2018
Роспотребнадзор усилит контроль за качеством молочной продукции
Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством и безопасностью молочной продукции и сыра в крупных торговых сетях, сообщается на сайте ведомства.

Контроль с лабораторным сопровождением коснется прежде всего продуктов в нижнем ценовом сегменте. В случае обнаружения несоответствия требованиям названия таких продуктов будут опубликованы на сайте ведомства.

«Все надзорные мероприятия сопровождаются высокотехнологичными методами исследования молочной продукции, которые активно внедрены в деятельность ведомства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит информацию о шоколаде, который загорается под воздействием высокой температуры. Проверки и лабораторные исследования проведут во всех регионах, откуда поступали подобные сведения.

БизнесРозничная торговля
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