Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем» шоколаде

Роспотребнадзор проверит информацию о шоколаде, который загорается под воздействием высокой температуры.

Информация о проверке последовала после того, как в соцсетях и мессенджерах начали распространяться видеоролики с горящим шоколадом. Проверки и лабораторные исследования проведут во всех регионах, откуда поступали подобные сведения.

«Роспотребнадзор отмечает, что горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта. Ведомство призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности шоколада, обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для принятия мер», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор создаст черный список недобросовестных производителей сыров.