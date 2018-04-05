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Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем» шоколаде

13:24, 05.04.2018 1
Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем» шоколаде
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор проверит информацию о шоколаде, который загорается под воздействием высокой температуры.

Информация о проверке последовала после того, как в соцсетях и мессенджерах начали распространяться видеоролики с горящим шоколадом. Проверки и лабораторные исследования проведут во всех регионах, откуда поступали подобные сведения.

«Роспотребнадзор отмечает, что горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта. Ведомство призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности шоколада, обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для принятия мер», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор создаст черный список недобросовестных производителей сыров.

БизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Лоббисты шоколада уже в очередь выстроились..
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