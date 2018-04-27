Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых сбоях в работе сайтов

В Роскомнадзоре заявили, что действия зарубежных хостинг-провайдеров, которые продолжают предоставлять Telegram свои услуги, приводят к сбоям в работе сторонних сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению Роскомнадзора, действия зарубежных компаний являются «осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы».

В ведомстве подчеркнули, что судебное решение обязывает прекратить создание технических условий для работы Telegram в России, и это касается не только ведомства, но и всех участников процесса, передает «РИА Новости».

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО. В Мосгорсуд 25 апреля поступила жалоба Telegram на решение о блокировке. Кроме того, российский бизнесмен Александр Вихарев через суд потребовал у Роскомнадзора 5 млн рублей из-за убытков, понесенных в результате блокировки Telegram.