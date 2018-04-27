К Роскомнадзору предъявили первый иск на 5 млн рублей из-за блокировки Telegram

Российский бизнесмен Александр Вихарев, руководящий компанией «Инвестори», через суд потребовал у Роскомнадзора 5 млн рублей из-за убытков, понесенных в результате блокировки Telegram.

Вихарев руководит компанией, которая привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за веерной блокировки сторонних ресурсов Роскомнадзором начали поступать жалобы от клиентов в связи с «невозможностью регистрации на платформе компании». В результате компания потеряла 5 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости».



По словам истца, в связи с попытками блокировки мессенджера оказались заблокированы ряд серверов компании, которые размещаются на иностранном домене. Иск зарегистрирован в канцелярии суда, но в картотеке еще не появился.

Пока неизвестно, проводилась ли какая-либо техническая экспертиза, которая могла бы подтвердить или опровергнуть то, что проблемы компании связаны с блокировкой Роскомнадзора.



Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО. В Мосгорсуд 25 апреля поступила жалоба Telegram на решение о блокировке.

