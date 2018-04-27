Банк «Аверс» подвел итоги 2017 года

Фото: Максим Платонов

27 апреля в Казани состоялось очередное Общее собрание участников ООО Банк «Аверс», на котором были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. Участники Банка утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и избрали Совет директоров.

Банк «Аверс» получил рекордную прибыль по итогам 2017 года в размере 2,3 млрд рублей, вновь став лидером по этому показателю среди банков республики.

В отчетном году Банк «Аверс» сохранил высокие показатели эффективности бизнеса и укрепил репутацию динамично развивающейся кредитной организации. Высокая степень надежности Банка была подтверждена в сентябре 2017 года рейтингами от рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruА+ и международного рейтингового агентства Fitch на уровне «ВВ-».

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.