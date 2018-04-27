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Водитель BMW протаранил автомобиль ДПС на «маминой машине»

11:12, 27.04.2018

Водитель BMW, протаранивший автомобиль ДПС, признался, что разбитая иномарка была в кредите и принадлежала его маме. Об этом сообщает AUTOTAT.ru

«Реальное время» рассказывало, что предполагаемый виновник ДТП со смертельным исходом — Артур Сатрутдинов 1987 года рождения. Против него уже возбудили дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сегодня же суд может избрать ему меру пресечения.

Напомним, BMW Сатрутдинова врезалась в машину ДПС ночью 27 апреля. Иномарка влетела в патрульную Lada Priora. В результате аварии один полицейский скончался.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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