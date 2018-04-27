В отношении протаранившего машину ДПС водителя возбудили уголовное дело
Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении 31-летнего водителя BMW, протаранившего патрульный автомобиль Lada Priora.
Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, 27 апреля инспекторы преследовали нарушителя на BMW, погоня закончилась ДТП. В результате один из инспекторов ДПС скончался, не приходя в сознание.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым