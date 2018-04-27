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В отношении протаранившего машину ДПС водителя возбудили уголовное дело

09:59, 27.04.2018
В отношении протаранившего машину ДПС водителя возбудили уголовное дело
Фото: pxhere.com

Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело в отношении 31-летнего водителя BMW, протаранившего патрульный автомобиль Lada Priora.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, 27 апреля инспекторы преследовали нарушителя на BMW, погоня закончилась ДТП. В результате один из инспекторов ДПС скончался, не приходя в сознание.

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