Новости происшествий

16:05 МСК
Новости раздела
Происшествия

Стало известно имя водителя BMW, протаранившего машину ДПС в Казани — источник

10:39, 27.04.2018 1

По информации источников «Реального времени», предполагаемый виновник ДТП со смертельным исходом — Артур Сатрутдинов 1987 года рождения.

Сейчас он находится в больнице. Выясняется, находился ли водитель в состоянии опьянения.

«Реальное время» рассказывало, что против подозреваемого возбудили дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сегодня же суд может избрать ему меру пресечения.

BMW Сатрутдинова врезалась в машину ДПС ночью 27 апреля. Иномарка влетела в патрульную Lada Priora на перекрестке, пытаясь проскочить светофор на красный сигнал. В результате аварии один полицейский скончался.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:42
    Судить надо и посадить, к тому же показательно с пожизненным сроком, чтобы другие прежде чем сесть за руль, подумали, а стоит ли оно этого.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также