Стало известно имя водителя BMW, протаранившего машину ДПС в Казани — источник

По информации источников «Реального времени», предполагаемый виновник ДТП со смертельным исходом — Артур Сатрутдинов 1987 года рождения.

Сейчас он находится в больнице. Выясняется, находился ли водитель в состоянии опьянения.

«Реальное время» рассказывало, что против подозреваемого возбудили дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сегодня же суд может избрать ему меру пресечения.

BMW Сатрутдинова врезалась в машину ДПС ночью 27 апреля. Иномарка влетела в патрульную Lada Priora на перекрестке, пытаясь проскочить светофор на красный сигнал. В результате аварии один полицейский скончался.