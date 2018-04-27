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Водитель BMW в Казани протаранил машину ДПС, погиб полицейский

08:57, 27.04.2018 6
Водитель BMW в Казани протаранил машину ДПС, погиб полицейский
Фото: pxhere.com

В ночь на 27 апреля в Казани на пересечении улиц Волгоградской и Декабристов BMW врезалась в патрульную Lada Priora. Один из сотрудников ДПС от полученных травм скончался в больнице.

В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что инспекторы долгое время преследовали нарушителя на BMW. Требованию полицейских остановиться водитель не подчинился. Погоня за нарушителем закончилась ДТП. Водителя иномарки и двоих полицейских доставили в горбольницу №7. Один из инспекторов скончался в больнице, не приходя в сознание.

По информации источников «Реального времени», предполагаемый виновник смертельной аварии — Артур Сатрутдинов 1987 года рождения. Сейчас он находится в больнице. В ближайшие часы станет известно — был ли он в состоянии опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Не исключается, что уже сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения водителю.

Происшествия Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 09:13
    Соболезнования родным и близким погибшего героя полицейского.
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  • Анонимно 09:49
    Неужели человеческая жизнь не дороже? Правила ПДД - это техника безопасности! Дети вам еще на благо родине трудиться и родителей радовать! Береги и себя и окружающих! Аминь
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  • Анонимно 09:49
    наверное перегородили дорогу своей приорой ему и думали что это его остановит
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    Анонимно 11:41
    А тебя бы остановило?
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    Анонимно 13:48
    а тебя?
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  • Анонимно 11:07
    соболезную родным полицейского
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