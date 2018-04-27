Водитель BMW в Казани протаранил машину ДПС, погиб полицейский

В ночь на 27 апреля в Казани на пересечении улиц Волгоградской и Декабристов BMW врезалась в патрульную Lada Priora. Один из сотрудников ДПС от полученных травм скончался в больнице.

В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что инспекторы долгое время преследовали нарушителя на BMW. Требованию полицейских остановиться водитель не подчинился. Погоня за нарушителем закончилась ДТП. Водителя иномарки и двоих полицейских доставили в горбольницу №7. Один из инспекторов скончался в больнице, не приходя в сознание.

По информации источников «Реального времени», предполагаемый виновник смертельной аварии — Артур Сатрутдинов 1987 года рождения. Сейчас он находится в больнице. В ближайшие часы станет известно — был ли он в состоянии опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Не исключается, что уже сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения водителю.