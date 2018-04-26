Минкомсвязи: Россия не планирует создавать свой файрвол по примеру Китая
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин опроверг сообщения о намерениях правительства создать российский файрвол (сетевой фильтр) по блокировке доступа жителей страны к части интернет-ресурсов по примеру существующего в Китае.
«Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой российский путь, и никакой речи о создании российского файрвола сегодня не идет», — цитирует «РИА Новости» Волина.
По его словам, создание подобного файрвола требует значительных финансовых вложений.
«Могу точно сказать, что любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещенным в Китае интернет-ресурсам, в течение 7 минут этот доступ получит без всяких проблем», — добавил замминистра.
Какими способами пытались ограничить интернет в России и не только, разбиралось «Реальное время».
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