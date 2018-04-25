«Самара Арена» 26 апреля получит заключение о соответствии

«Самара Арена» — футбольный стадион в Самаре, построенный к чемпионату мира по футболу, — должен получить заключение о соответствии проектной документации 26 апреля. Об этом рассказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

«Я уточнял, завтра должно быть выдано заключение на соответствие объекта проектной документации», — цитирует Дворковича «РИА Новости».



Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что ввод в эксплуатацию «Самара Арены» запланирован на 25 апреля.

Первый тестовый матч на стадионе будет проведен 28 апреля. На поле в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встретятся «Крылья Советов» и «Факел».