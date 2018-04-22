Ввод «Самара Арены» в эксплуатацию запланирован на 25 апреля

Ввод в эксплуатацию стадиона в Самаре, который примет матчи чемпионата мира по футболу, запланирован на 25 апреля. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.



«Арена в Самаре принимает наконец финальное очертание стадиона. Идут финальные работы, и уже скоро будет сдача стадиона в эксплуатацию. В целом все вполне удовлетворительно. Ввод в эксплуатацию запланирован на 25 апреля», — цитирует Сорокина «РИА Новости».



Он также напомнил, что тестовый матч на арене будет проведен 28 апреля. На поле в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встретятся «Крылья Советов» и «Факел».



Вчера в Самаре открылся Парк футбола чемпионата мира 2018 года. В первый день работы парк посетило 7,3 тыс. человек.