Врио премьера Армении предложил провести внеочередные выборы в парламент

Временно исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян предложил провести внеочередные выборы в парламент страны.



«Что означает «кандидат народа»? Я не знаю страны, где премьера выбирают так. Для этого есть выборы. Кто-то хочет [лидера оппозиции Никола] Пашиняна, кто-то другого. Как же нам поступить? Поэтому мы предлагаем провести внеочередные выборы. Если он избранник народа, значит, его и выберет народ», — цитирует «Интерфакс» Карапетяна.

Накануне встреча лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна и врио премьер-министра Карена Карапетяна была отменена.

Напомним, 23 апреля премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку. 17 апреля парламент Армении избрал его премьер-министром, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длились с 13 апреля.