В Армении отменили встречу лидера оппозиции с врио премьер-министра

Встреча лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна и временно исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна отменена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря оппозиционного движения «Мой шаг» Тиграна Авиняна.

«Переговоры могут состояться лишь по одному вопросу — мирная передача власти народу, внеочередные парламентские выборы», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, накануне премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку. 17 апреля парламент Армении избрал его премьер-министром, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длились с 13 апреля. Врио главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян, который уже был премьером страны — с 13 сентября 2016 года по 9 апреля 2018 года.